Familie von ägyptischem Dissidenten will Verlegung in Spital

Die Familie des in Ägypten inhaftierten Dissidenten und Hungerstreikenden Alaa Abd el-Fattah fordert dessen Verlegung in ein Krankenhaus. Am Donnerstag hatte die Gefängnisleitung mitgeteilt, dass Abd el-Fattah einer medizinischen Behandlung unterzogen wurde. Lokalen Medien zufolge soll ein ägyptischer Anwalt eine Klage eingereicht haben, in der die Verhaftung der Schwester des Aktivisten, Sanaa Seif, gefordert wird.

"Wir fordern Informationen über die Art des 'medizinischen Eingriffs' sowie mit äußerster Dringlichkeit die Verlegung in ein Krankenhaus, wo Anwälte und Familie ihn erreichen können", hieß es in einer Stellungnahme der Familie. Die Justizbehörden sollen über die Behandlung informiert worden sein, jedoch nicht seine Anwälte. Ob der Eingriff eine Form von Zwangsernährung bedeutet, etwa intravenös, blieb zunächst unklar. Damit könnte ein möglicher Tod des prominenten Aktivisten während der Klimakonferenz, bei der Zehntausende Delegierte, Beobachter und Journalisten registriert sind, vermieden werden. Den Fall sprachen auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Rishi Sunak an.

Der 40-Jährige, der zu den Führungsfiguren in der Revolution von 2011 zählte, wurde im Dezember 2021 zu fünf Jahren Haft verurteilt. Die Anklage lautete Verbreitung von Falschinformationen. Seit dem 2. April befindet er sich im Hungerstreik, den er mit Beginn der Klimakonferenz COP27 in Sharm el-Sheikh intensivierte und seitdem Wasser verweigert. Ohne Wasser kann der Körper nur drei bis vier Tage überleben. Seiner Mutter zufolge befindet er sich weiterhin im Gefängnis. Es sei ihr verboten worden, vor der Haftanstalt Wadi al-Natrun in der Wüste nördlich von Kairo zu warten. Briefe an ihn würden nicht angenommen.

Die Kampagne der Familie für die Freilassung des 40-jährigen Aktivisten und Bloggers hat eine Gegenreaktion von Regierungsvertretern und Medien ausgelöst. In der Klage gegen Sanaa Seif werden ihr die "Verschwörung mit ausländischen Behörden" und "Aufwiegelung gegen den ägyptischen Staat" vorgeworfen.

Die Moderatoren einer regierungstreuen Talkshow wiesen die Kritik an Ägyptens Menschenrechtsbilanz wütend zurück. Ein regierungstreues Mitglied des ägyptischen Parlaments wurde am Dienstag von UNO-Sicherheitskräften aus einer Pressekonferenz bei der COP27 eskortiert, als er sich weigerte, das Mikrofon zu übergeben, nachdem er den Antrag der Familie auf Amnestie und internationale Unterstützung in Frage gestellt hatte.

COP27-Präsident und Außenminister Sameh Shoukry hatte gegenüber dem Sender CNBC angezweifelt, ob Abd el-Fattah sich überhaupt in Hungerstreik befindet. Zudem sei ein Hungerstreik eine "persönliche Entscheidung". Ihm stehe gesundheitliche Versorgung zur Verfügung wie allen anderen Häftlingen auch. Bei der zweiwöchigen Klimakonferenz verhandeln Vertreter aus fast 200 Ländern darüber, wie der Kampf gegen die Erderwärmung verstärkt werden kann. Die Konferenz läuft bis Ende kommender Woche. Nach Angaben des Al-Nadim-Zentrums, das sich für die Opfer von Folter und Gewalt einsetzt, starben in ägyptischen Gefängnissen dieses Jahr 40 Häftlinge.