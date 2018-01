Farage muss Teil seines Gehalts an EU-Parlament abtreten

Der britische Europaparlamentarier und ehemalige Chef der EU-feindlichen UKIP-Partei, Nigel Farage, muss wegen möglichen Missbrauchs von EU-Geldern einen Teil seines Parlamentsgehalts abtreten. Farage habe einen seiner Assistenten mit EU-Geldern bezahlt, dieser habe jedoch nicht an Europathemen, sondern für die UKIP-Partei in Großbritannien gearbeitet, berichtete der "Guardian" am Freitag.

SN/APA (AFP)/JOHN THYS Farage gehört zu den führenden Brexit-Befürwortern