FARC-Partei zieht sich aus Wahl in Kolumbien zurück

In Kolumbien hat sich die zur Partei umgewandelte FARC-Guerilla wegen der Erkrankung ihres Kandidaten aus dem Präsidentschaftswahlkampf zurückgezogen. Rodrigo Londono alias Timochenko (59) habe sich am Mittwoch einem Eingriff am Herzen unterziehen müssen, begründete der ehemalige Guerilla-Kommandant Ivan Marquez am Donnerstag den Verzicht seiner Formation.

SN/APA (AFP)/RAUL ARBOLEDA Grund sind gesundheitliche Probleme von Kandidat Timochenko