Fast 30 Migranten in britischem Lastwagen entdeckt

Insgesamt 27 mutmaßliche illegale Migranten hat die britische Polizei im Laderaum eines Lastwagens entdeckt. Das Fahrzeug sei am Mittwochabend auf einer Autobahn nahe der englischen Stadt Stoke-on-Trent gestoppt worden, teilte die Polizei der Grafschaft Staffordshire mit. Demnach wurde der Fahrer festgenommen und verhört.

Etliche Menschen flüchteten aus dem Fahrzeug, konnten aber von den Polizisten gefunden und später medizinisch versorgt werden. Großbritannien hat ein zunehmendes Problem mit illegal eingereisten Migranten. Britischen Medien zufolge werden sie von Schleppern unter Druck gesetzt, noch vor dem EU-Austritt Großbritanniens ins Land zu kommen, weil danach die Kontrollen weiter verschärft würden. Viele Migranten kommen in kleinen Booten über den Ärmelkanal aus Frankreich. Etliche geben an, aus dem Iran zu stammen. Großbritannien will am 29. März die Europäische Union verlassen.

Quelle: Apa/Dpa