Fatah und Hamas gegen Annäherung zwischen Israel und VAE

Rund 2.000 Palästinenser haben im Westjordanland gegen die geplante Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten demonstriert. In einem seltenen Schulterschluss nahmen an der Kundgebung am Mittwoch in der Ortschaft Turmus Ayya sowohl Mitglieder der palästinensischen Organisation Fatah als auch der mit ihr rivalisierenden Hamas teil.

SN/APA (AFP)/JAAFAR ASHTIYEH Demonstration mit rund 2.000 Palästinensern