FBI-Chef: Sturm auf Kapitol war "inländischer Terrorismus"

Das FBI stuft die gewaltsame Erstürmung des Kapitols am 6. Jänner durch Anhänger des ehemaligen Präsidenten Donald Trump als "inländischen Terrorismus" ein. "Dieser Angriff, diese Belagerung war kriminelles Verhalten, schlicht und einfach. Und dieses Verhalten, das wir, das FBI, als inländischen Terrorismus ansehen, hat keinen Platz in unserer Demokratie", sagte FBI-Chef Christopher Wray am Dienstag bei einer Anhörung im Justizausschuss des Senats.

SN/APA (GETTY IMAGES NORTH AMERICA) FBI Direktor Christopher Wray bei Anhörung im US-Senat