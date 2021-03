FBI-Chef verteidigt Bundespolizei wegen Kapitol-Erstürmung

FBI-Chef Christopher Wray hat die US-Bundespolizei gegen Vorwürfe wegen der Kapitol-Erstürmung vom 6. Jänner verteidigt. Bei einer Senatsanhörung sagte Wray am Dienstag, eine Warnung über mögliche massive Gewalt und einen "Krieg" sei gemäß "unserer normalen Prozedur" weitergereicht worden. Der entsprechende Bericht sei per E-Mail, mündlich und über ein internes Polizeiportal an verschiedene Polizeibehörden weitergeleitet worden.

SN/APA (GETTY IMAGES NORTH AMERICA) FBI Direktor Christopher Wray bei Anhörung im US-Senat