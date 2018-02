FBI-Chef verteidigt nach Anschuldigung Mitarbeiter

Nach dem Angriff von US-Präsident Donald Trump auf die Bundespolizei FBI im Zusammenhang mit den Russland-Ermittlungen hat sich FBI-Direktor Christopher Wray hinter seine Mitarbeiter gestellt. In einem Brief an die 35.000 Polizisten schrieb Wray: "Worte sind Schall und Rauch - die Arbeit, die ihr leistet, ist das, was Bestand haben wird."

SN/APA (AFP)/MANDEL NGAN Wray könnte womöglich von Trump entlassen werden