FBI untersuchte mögliche geheime Arbeit Trumps für Russland

Die US-Bundespolizei FBI hat nach der Entlassung ihres Chefs James Comey im Mai 2017 laut "New York Times" gegen US-Präsident Donald Trump ermittelt. Dabei sei es um die Frage gegangen, ob Trump wissentlich oder unwissentlich für Russland und gegen US-amerikanische Interessen gearbeitet habe, so die Zeitung am Freitag (Ortszeit).

SN/APA (AFP)/BRENDAN SMIALOWSKI Arbeitete Trump wissentlich oder unwissentlich gegen US-Interessen?