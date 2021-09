FDP-Chef Lindner soll es richten

Er war der "Trümmermann", der die FDP wieder in den Bundestag holte. Nun soll Christian Lindner wieder gut machen, was 2017 schief lief.

Wer FDP sagt, meint Christian Lindner. Keine Partei in Deutschland ist so eng verwoben mit ihrem Chef wie die Freien Demokraten. Er ist das Gesicht der Partei - auf Wahlplakaten und in Wahlwerbespots. An Lindner führt kein Weg vorbei, auch nicht bei der Bildung einer neuen Regierung in Deutschland.

"Königsmacher" nannte man ihn schon vor der Wahl. Denn die FDP entscheidet wesentlich mit, ob nun eine unionsgeführte Koalition oder eine von der SPD-geführte Regierung kommt. Die Grünen wären ...