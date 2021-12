FDP-Chef Lindner wirbt für Ampel-Koalitionsvertrag

FDP-Chef Christian Lindner hat vor den Delegierten des Sonderparteitags um Zustimmung für den Koalitionsvertrag mit SPD und Grünen geworben. "Es ist ein Koalitionsvertrag für eine Politik der Mitte, der unser Land nicht nach links rückt, sondern nach vorne führen will", sagte Linder am Sonntag in Berlin. "Dieser Koalitionsvertrag ist dadurch geprägt, wo wir uns gegenseitig erweitert und ergänzt haben." Der Parteitag findet großteils online statt, nur ein Kernteam ist vor Ort.

SN/APA/dpa/Michael Kappeler Zustimmung gilt als sicher