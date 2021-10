FDP-Entscheid zu Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen

Nach SPD und Grünen will am Montag auch die FDP in ihren Gremien den Startschuss für Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer Ampel-Koalition setzen. Dazu kommt der Bundesvorstand der Liberalen mit den Mitgliedern der Bundestagsfraktion am Mittag zusammen. Mit der Zustimmung zur Aufnahme der Verhandlungen noch in dieser Woche wurde gerechnet. Möglicher Startpunkt wäre Donnerstag, hieß es aus Verhandlungskreisen.

SN/APA/AFP/CHRISTOF STACHE FDP-Chef Lindner liebäugelt mit dem Finanzministerium