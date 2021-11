FDP-Grande Baum zur Ampelkoalition: "Regeln kann man nicht als Verbote diskriminieren"

Gerhart Baum war Innenminister der letzten Koalition aus SPD und FDP. Die Ampel sieht er als Chance für Freiheit.

Gerhart Baum saß von 1972 bis 1994 für die FDP im Deutschen Bundestag und war Innenminister in der letzten sozialliberalen Koalition unter SPD-Kanzler Helmut Schmidt. Nach dem Koalitionsbruch 1982 lehnte er das Angebot, Justizminister in der Regierung von CDU-Kanzler Helmut Kohl zu werden, ab. Stattdessen befasste er sich fortan als Abgeordneter und Anwalt mit Bürgerrechten, Umweltschutz und Kulturpolitik. Kurz vor seinem 89. Geburtstag am 28. Oktober erschien sein Buch "Freiheit: Ein Appell" (Benevento-Verlag).

Hierzulande ist Freiheit eine Selbstverständlichkeit. ...