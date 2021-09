FDP will am Wochenende mit CDU/CSU und SPD verhandeln

Die FDP will am Wochenende mit der Union und dann mit der SPD über eine Regierungsbildung nach der deutschen Bundestagswahl verhandeln. Das sagte FDP-Generalsekretär Volker Wissing am Mittwoch in Berlin. Am Freitag würden zudem die Gespräche mit den Grünen in größerer Runde fortgesetzt. Am Samstag werde man dann mit CDU/CSU und am Sonntag mit der SPD zusammenkommen. "Die Reihenfolge ergibt sich aus der Situation, wie die Terminlage sich darstellt."

SN/APA/dpa/Jörg Carstensen FDP-Generalsekretär Volker Wissing will weiter sondieren