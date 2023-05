Feier am 9. Mai: Zittern auf dem Roten Platz?

Drohnen sind am Roten Platz verboten – und erreichten ihn in der Nacht auf Mittwoch trotzdem.

Am Wernadski-Prospekt im Südwesten von Moskau, in der potenziellen Einflugschneise ukrainischer Drohnen, sitzt ein junger Mann an einer Bushaltestelle. Mit Krücken, ihm fehlt ein Bein, sein rotes Gesicht ist vom Alkohol geschwollen. Daneben stehen zwei Frauen. Was sie von den Einschlägen im Kreml halten? "Was soll ich davon halten?", fragt die eine. "Was ist denn da überhaupt passiert?"

Das Moskauer Volk ignoriert auch den Drohnenkrieg. Doch in den politischen und militärischen Zirkeln blieb er am Donnerstag das Hauptthema. ...