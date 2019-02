Feiern im Iran zum Sieg der islamischen Revolution 1979

Mit Großkundgebungen im ganzen Land feiert der Iran heute, Montag, den 40. Jahrestag der Verkündung des Sieges der islamischen Revolution. Es folgten die Gründung der Islamischen Republik und die neue Verfassung mit der Oberhoheit von Geistlichen. Präsident Hassan Rouhani will sich bei der offiziellen Kundgebung auf dem Asadi-Platz in Teheran in einer Rede an das Volk wenden.

SN/APA (AFP)/ATTA KENARE Landesweit wird gefeiert