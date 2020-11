Festnahme nach Bombenanschlägen von Birmingham vor 46 Jahren

Rund 46 Jahre nach den Bombenanschlägen auf zwei Pubs in Birmingham ist im nordirischen Belfast ein Mann in Verbindung mit den Vorfällen festgenommen worden. Bei den Anschlägen starben 21 Menschen. Eine Anti-Terror-Einheit habe den 65-Jährigen am Mittwoch in seiner Wohnung in Belfast festgenommen, hieß es von der Polizei. Der Verdächtige solle nun vernommen werden.

SN/APA (AFP/Archiv)/PAUL ELLIS Bei den beiden Anschlägen starben 21 Menschen