Festnahme nach Schusswaffenangriff auf Priester in Lyon

Nach dem Schusswaffenangriff auf einen orthodoxen Priester in der französischen Großstadt Lyon ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Die Person sei in Polizeigewahrsam, teilte der Staatsanwalt von Lyon, Nicolas Jacquet, am Samstagabend mit. Demnach hatte der Verdächtige bei der Festnahme keine Waffe bei sich. Der aus Griechenland stammende Priester wurde bei dem Angriff am Samstagnachmittag schwer verletzt.

SN/APA/AFP/PHILIPPE DESMAZES Einsatzkräfte am Tatort in Lyon