Festnahmen bei "Gelbwesten"-Protesten in Nantes

Bei Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei bei Protesten der sogenannten "Gelbwesten" in Frankreich hat die Polizei laut eigenen Angaben 35 Menschen festgenommen. An einem Protestzug in der westfranzösischen Stadt Nantes beteiligten sich laut Polizei rund 1.800 Menschen, am Nachmittag brachen die Auseinandersetzungen aus. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt.

SN/APA (AFP)/SEBASTIEN SALOM-GOMIS Manche Demonstranten waren auf Zerstörung aus