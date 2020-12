Festnahmen bei Protest gegen Lukaschenko in Weißrussland

Nach fast fünf Monaten mit Protesten in Weißrussland gegen Machthaber Alexander Lukaschenko hat die Anführerin Swetlana Tichanowskaja den Mut der Menschen gelobt. Der Protest sei trotz Festnahmen und Polizeigewalt inzwischen Teil des Alltags vieler Menschen geworden, sagte die 38-Jährige in ihrem Exil in der EU. "So wird es bis zum Sieg bleiben", meinte sie mit Blick auf den am Sonntag angesetzten "Marsch des Willens".

SN/APA/AFP/- Proteste in Belarus dauern seit Monaten an (Archivbild)