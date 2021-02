Festnahmen bei Protesten in Istanbul

Bei Protesten von Studierenden an der Bogazici-Universität in Istanbul sind erneut mehrere Menschen festgenommen worden. Es habe mindestens 30 Festnahmen in Istanbul gegeben, teilten Studentenvertreter am Montag mit. Die Polizei nahm vor dem Eingang der Universität mehrere Menschen in Gewahrsam. Am Abend drangen Polizisten auf das Hochschulgelände vor und nahmen mindestens 20 weitere Studenten fest, hieß es seitens der Studentenschaft.

SN/APA (AFP)/BULENT KILIC Die Sicherheitskräfte schritten vehement ein