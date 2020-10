Festnahmen beim "Marsch des Stolzes" in Minsk

Die Opposition in Weißrussland hat am Sonntag zu neuen Protesten gegen Machthaber Alexander Lukaschenko mobilisiert. Beim Marsch des Stolzes wollten die Menschen im Land lautstark ihr Recht auf Neuwahlen einfordern. Gleich zu Beginn der Demonstrationen gingen Sicherheitskräfte hart gegen die Demonstranten vor und nahmen zahlreiche Menschen fest. Dabei hätten sie auch Tränengas eingesetzt, meldete die Agentur Interfax am Sonntag.

SN/APA (Archiv/AFP)/- Dem Machtapparat soll Furchtlosigkeit gezeigt werden