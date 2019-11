Festnahmen in Deutschland wegen geplantem Terroranschlag

Ermittler haben in Offenbach in der Nähe von Frankfurt am Main drei Männer wegen des Verdachts der Vorbereitung eines terroristischen Anschlags festgenommen. Laut der Polizei und der Staatsanwaltschaft Frankfurt planten die Jihadisten im Alter von 24, 22 und 21 Jahren, bei einem Anschlag im Rhein-Main-Gebiet mittels Sprengstoff oder Schusswaffen möglichst viele Menschen zu töten.

SN/APA (dpa)/Swen Pförtner Jihadisten woltlen Anschlag mit Sprengstoff und Schusswaffen verüben