Festnahmen in Warschau nach Protesten gegen Corona-Auflagen

Die Polizei in Warschau hat am Samstag nach Protesten gegen verschärfte Corona-Auflagen 278 Personen festgenommen. Die Demonstranten hätten Beamte mit Steinen, Flaschen und Knallkörpern beworfen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Einsatzkräfte seien mit Wasserwerfern gegen die Randalierer vorgegangen.

SN/APA (AFP)/WOJTEK RADWANSKI Protest in Polen gegen Corona-Auflagen