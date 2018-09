Der iranische Geheimdienst hat im Zusammenhang mit dem Anschlag in Ahwas 22 Menschen festgenommen. Sie seien Mitglieder der Separatistengruppe Al-Ahwasieh sein, die sich nach Angaben iranischer Behörden zu dem "Terrorangriff" auf eine Militärparade am Samstag bekannt hatte, meldete die Tasnim Nachrichtenagentur am Dienstag.

Quelle: SN