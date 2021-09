Festnahmen nach Gefahr eines Anschlag auf deutsche Synagoge

Zum jüdischen Feiertag Jom Kippur hat in Deutschland nach offiziellen Angaben die Gefahr eines Angriffs auf die Synagoge in Hagen (Nordrhein-Westfalen) bestanden. Das sagte der Innenminister des deutschen Bundeslandes Nordrhein-Westfalen Herbert Reul (CDU) am Donnerstag bei einer Vereidigungsfeier junger Polizisten in Köln. Die deutsche Justizministerin Christine Lambrecht sprach von einer "sehr ernsten Bedrohungslage".

SN/APA/dpa/Alex Talash Festnahmen nach mutmaßlichen Anschlag auf Synagoge in Hagen