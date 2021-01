Festnahmen nach Studentenprotesten in Istanbul

Nach Studentenprotesten an der renommierten Bogazici-Universität in Istanbul hat die türkische Polizei 16 Personen festgenommen. Nach zwölf weiteren werde gefahndet, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag. Ihnen werde ein Verstoß gegen das Versammlungsgesetz und Widerstand gegen diensthabende Beamte vorgeworfen. Studenten der Bogazici-Universität hatten am Montag gegen die Ernennung eines neuen Rektors durch Präsident Recep Tayyip Erdogan protestiert.

SN/APA (AFP)/OZAN KOSE Studenten protestierten gegen neuen Rektor