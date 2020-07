Festnahmen und Gewalt bei Demonstration gegen Netanyahu

Die israelische Polizei ist in der Nacht auf Sonntag in Jerusalem gewaltsam gegen Teilnehmer einer Demonstration gegen den rechtskonservativen Regierungschef Benjamin Netanyahu vorgegangen. Zwölf Menschen seien wegen Teilnahme an Unruhen festgenommen worden, teilte Polizeisprecher Micky Rosenfeld am Sonntag mit. Die Polizei setzte unter anderem Wasserwerfer ein, um die Kundgebung aufzulösen.

SN/APA (AFP)/AHMAD GHARABLI Die Polizei setzte Wasserwerfer ein