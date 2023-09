Feuerpause in Berg-Karabach vereinbart

Russische Nachrichtenagenturen meldeten unter Berufung auf das aserbaidschanische Präsidialamt, Staatschef Ilham Aliyev habe US-Außenminister Antony Blinken in einem Telefonat gesagt, sein Land werde den Einsatz erst dann stoppen, wenn die armenischen Kämpfer ihre Waffen niederlegten und sich ergeben.

Die Ex-Sowjetrepublik Aserbaidschan hatte am Dienstag den groß angelegten, zweiten Militäreinsatz zur Eroberung noch nicht wieder eingenommener Teile Berg-Karabachs nach 2020 gestartet. Nach bisherigen Angaben Armeniens wurden dabei mindestens 32 Menschen getötet. Der frühere Regierungschef der Armenier in Berg-Karabach, Ruben Wardanjan, sagte am Mittwoch, annähernd 100 Menschen seien getötet und Hunderte verletzt worden.

Die russischen Schutztruppen wollen ihre Arbeit in Berg-Karabach fortsetzen. Man versuche, die Zivilbevölkerung weitestmöglich zu unterstützen, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Auf dem zentralen Stützpunkt der Truppen befänden sich gegenwärtig 2.261 Zivilisten, darunter 1.049 Kinder. Zudem hielten die Truppen den Kontakt zu allen Seiten aufrecht.

In Berg-Karabach leben überwiegend Armenier. Das Gebiet liegt aber inmitten von Armeniens Nachbarland Aserbaidschan, zu dem es völkerrechtlich auch gehört. 1991 sagte sich Berg-Karabach von Aserbaidschan los, was international nicht anerkannt ist. Seither gab es mehrere kurze Kriege zwischen den Nachbarländern, die beide früher zur bis Ende 1991 bestehenden Sowjetunion gehörten.

In den vergangenen Monaten verschlechterte sich die Lage der Bevölkerung in Berg-Karabach, weil die einzige Straßenverbindung nach Armenien mit Billigung der aserbaidschanischen Regierung in Baku blockiert wurde. Appelle Armeniens an Russland blieben ungehört, die Regierung in Moskau kam ihrer Rolle als Schutzmacht Armeniens nicht nach. Nachdem Baku monatelang den einzigen Zugang Berg-Karabachs zum armenischen Kernland blockiert hatte, nannten Beobachter die humanitäre Lage in der Region zuletzt katastrophal.

Russland hat 2020 nach einem kurzen Krieg zwischen den beiden früheren Sowjetrepubliken Friedenstruppen in der Region stationiert. Im aktuellen Konflikt griffen sie nicht ein. Dass sich Armenien in der seit längerem angespannten Lage neu orientierte und mit den USA die Militärübung begann, verärgerte die Regierung in Moskau.

Aserbaidschan wiederum näherte sich in den vergangenen Jahren an die Türkei an. Diese hat wegen des Völkermordes an den Armeniern 1915 und 1916 - den die Türkei bestreitet - ein sehr belastetes Verhältnis zu Armenien. Die kleine Kaukasusrepublik liegt zwischen ihren großen Nachbarn Türkei und Aserbaidschan. Die Türkei, ein NATO-Mitglied, nimmt seit Jahren eine immer wichtigere Rolle in der gesamten Region ein und bemüht sich auch um Vermittlung mit Russland in dessen Krieg gegen die Ukraine. Aserbaidschan ist wegen seiner geostrategischen Lage wichtig - auch für Russland. Zudem verfügt es über erhebliche Energiereserven und verdient mit Gaslieferungen auch an die EU infolge des EU-Embargos gegen russisches Gas viel Geld.

Das Wiener Außenamt hat angesichts der Gewalteskalation seine Reisehinweise für Berg-Karabach aktualisiert und warnt im Ländereintrag für Aserbaidschan: "Touristische Reisen in diese Gebiete sind gegenwärtig nicht möglich. Eine konsularische Betreuung in diesen Gebieten ist nicht möglich." Unter "Armenien" heißt es, es "wird bis auf weiteres von Reisen in die Grenzgebiete zu Aserbaidschan abgeraten".