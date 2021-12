Fiesta im Corona-Hotspot

Trotz einer Impfquote von über 80 Prozent breitet sich Omikron aus. Vor allem in Madrid steigen die Infektionen. Die Feierlaune scheint das nicht zu trüben.

Die Restaurants und Bars in Madrid sind brechend voll. Bis in die frühen Morgenstunden pulsiert das Nachtleben. Auch Spaniens bekannteste Silvesterparty auf Madrids zentralem Platz Puerta del Sol ist fest eingeplant. Es wird mit Tausenden Feiernden gerechnet. Corona-Einschränkungen gibt es kaum. Kein 2G, kein 3G, nur eine Maske müssen die Partygäste tragen.

Fiesta mit Vollgas. An vielen Orten in Spanien wird gefeiert, als gäbe es keine Pandemie. Monatelang ging das gut. Die Menschen in Madrid vertrauten auf ihre ...