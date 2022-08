Filmdiva Lollobrigida tritt bei Parlamentswahl in Italien an

Die italienische Diva Gina Lollobrigida zieht mit 95 Jahren in den Wahlkampf. Die Filmikone kandidiert in den Reihen der Anti-Establishment-Partei "Italia sovrana e popolare" für einen Sitz im Senat. Ihre Kandidatur reichte sie in der Stadt Latina südlich von Rom ein.

SN/APA/AFP/VALERIE MACON Lollobrigida bekam 2018 ihren Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood