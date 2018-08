Filmemacher Senzow seit hundert Tagen im Hungerstreik

Der Hungerstreik des in Russland inhaftierten ukrainischen Filmemachers Oleg Senzow ist am Dienstag in den hundertsten Tag gegangen. Seit dem 14. Mai verweigert der 42-Jährige, der in einer Strafkolonie im äußersten Norden Russlands festgehalten wird, die Nahrungsaufnahme. Nach Angaben seiner Cousine schwebt Senzow in Lebensgefahr. Bemühungen um seine Freilassung waren bisher vergeblich.

SN/APA (AFP/Archiv)/SERGEI SUPINSKY Senzows Schwester ruft zu Unterstützung auf