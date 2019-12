Finnland bekommt jüngste Ministerpräsidentin der Erde

Die 34 Jahre alte Sozialdemokratin Sanna Marin wird neue Ministerpräsidentin Finnlands. Das Parlament in Helsinki stimmte am Dienstag mit 99 zu 70 Stimmen für sie als neue Regierungschefin. Damit wird Marin Nachfolgerin des zurückgetretenen Ministerpräsidenten Antti Rinne. Noch am Nachmittag sollten sie und ihr Kabinett von Präsident Sauli Niinistö im Amt vereidigt werden.

SN/APA (AFP)/HEIKKI SAUKKOMAA Sanna Marin wurde vereidigt