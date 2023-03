Finnland dankt Ungarn für Zustimmung zum NATO-Beitritt

Finnlands Regierungschefin Sanna Marin hat sich bei Ungarn für die Ratifizierung des finnischen NATO-Beitritts bedankt. Zugleich machte sie sich am Montag für eine rasche Aufnahme Schwedens stark. "Danke für die klare Entscheidung", schrieb die Ministerpräsidentin kurz nach der Abstimmung im ungarischen Parlament auf Twitter. Zuvor hatten am Montag 182 ungarische Abgeordnete für die Aufnahme Finnlands in die NATO gestimmt, sechs dagegen.

BILD: SN/APA/AFP/ATTILA KISBENEDEK Ungarns Parlament ratifzierte Finnlands NATO-Beitritt