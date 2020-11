Finnland hat das Virus gut im Griff

Während der Rest Europas von einer zweiten Welle überrollt wird, ist es in Finnland nur ein Wellchen. Und das liegt nicht nur daran, dass das Land so dünn besiedelt ist.

Finnland werde seine Einreisebeschränkungen für den Rest Europas bis 13. Dezember verlängern, verkündete Ministerpräsidentin Sanna Marin am Donnerstag. Zu gut seien die Zahlen in Finnland, zu alarmierend im übrigen Europa. Für den Pendlerverkehr im Grenzgebiet zu Schweden und Norwegen gibt es gewisse Ausnahmen.

Das skandinavische Land meldet die niedrigsten Infektionszahlen Europas. Wie aus den Vergleichswerten der EU-Gesundheitsbehörde ECDC am Donnerstag hervorging, gab es in Finnland in den vergangenen 14 Tagen 54,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Zum Vergleich: Deutschland ...