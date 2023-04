Konservative erklären sich zu Wahlsiegern in Finnland

Der Konservative Petteri Orpo hat seine Partei zur Gewinnerin der Parlamentswahl in Finnland erklärt. "Wisst ihr was? Das war ein großer Sieg", sagte der Chef der bisher oppositionellen Nationalen Sammlungspartei am späten Sonntagabend vor jubelnden Anhängern in Helsinki. Orpos Partei lag nach Auszählung von 96,8 Prozent der Stimmen bei 48 der 200 Mandate. Auf Platz zwei lagen die rechtspopulistischen Die Finnen mit 46 Mandaten. Die Sozialdemokraten kommen auf 43 Mandate.

BILD: SN/APA/AFP/JONATHAN NACKSTRAND Spitzenkandidaten nach der Wahl in Finnland