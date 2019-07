Finnland will für EU-Klimaneutralität bis 2050 kämpfen

Finnland will während seiner sechsmonatigen EU-Ratspräsidentschaft weiter für die Klimaneutralität der EU bis 2050 kämpfen. Der Klimaschutz werde den finnischen EU-Vorsitz in mehreren Ratsformationen beschäftigen, sagte Ministerpräsident Antti Rinne am Freitag bei einem Besuch der EU-Kommission in Helsinki. Eine der Fragen sei auch, wie Klimaschutz im nächsten EU-Finanzrahmen verankert wird.

SN/APA (AFP)/JUSSI NUKARI Gespräch zwischen Rinne und Juncker