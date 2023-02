Finnland will in die Nato. Im Zweifel ohne Schweden.

Zu zweit oder gar nicht - dieses Mantra hat der türkische Präsident gebrochen.

In Stockholm geht ein Koran vor der türkischen Botschaft in Flammen auf. In der Türkei entbrennen Proteste. Kann die Aktion eines rechtsradikalen Provokateurs Schwedens Nato-Beitritt verhindern? Ankara jedenfalls reagiert entrüstet, geplante Gespräche mit den nordischen Ländern bläst Erdogan bis auf Weiteres ab, und auch Schweden sieht ein, dass der Dialog mit der Türkei gerade nichts bringt: "Es ist nicht sinnvoll, vertrauliche Gespräche zu führen und sich physisch zu treffen, weil es wahrscheinlich nur dazu führen würde, dass wir die Situation vielleicht verschärfen", sagt Schwedens Nato-Unterhändler Oscar Stenström im schwedischen Rundfunk.

In diese Funkstille zwischen den Ländern hinein sagt der finnische Außenminister Pekka Haavisto noch nicht einmal einen Tag nach Erdogans Wutausbruch im finnischen Rundfunk einen Aufsehen erregenden Satz: Unter Umständen könnte Finnland gezwungen sein, einen Nato-Beitritt ohne seinen langjährigen Verbündeten Schweden zu erwägen. Ein Tabu ist gebrochen. Und auch wenn Haavisto danach mehrfach betont, natürlich habe man den "starken Wunsch", gemeinsam beizutreten, ist das Signal klar. Finnland will um jeden Preis in die Nato. Und im Zweifel eben auch ohne Schweden.

Im Nachbarland stößt die Haltung der Finnen sogar teils auf Verständnis: "Dass man die Koranverbrennung vor der türkischen Botschaft zugelassen hat, ist schwer zu verstehen", sagt Tomas Ries, Dozent an der Verteidigungsakademie in Stockholm. "Es gibt sicher viele hier in Schweden, die es verstünden, wenn Finnland seinen eigenen Weg ginge." Wahrscheinlich ist das nicht, zu nahe stehen sich die beiden Länder, deren Regierungschefs sich am Donnerstag in Stockholm erneut treffen.

In Schweden setzt man darauf, dass Erdogans Widerstand großteils mit der türkischen Präsidenten- und Parlamentswahl im Mai zusammenhängt. Indem er sich außenpolitisch als starker Mann präsentiert, vermuten Beobachter, versucht sich der türkische Präsident Wählerstimmen zu sichern, die er dringend nötig hat. Nach überstandener Wahl könnte die Situation deshalb schon ganz anders aussehen, meint Verteidigungsexperte Ries: "Falls Erdogan an der Macht bleibt, braucht er diese Frage nicht mehr, um die Unterstützung der Wähler zu bekommen." Verliere er, könne es sein, dass die nächste Regierung eine viel "weichere" Haltung habe. "Der Druck auf Erdogan ist außerdem sehr groß, und er bezahlt einen hohen Preis für seine Bremspolitik", sagt Ries dem finnischen Rundfunksender Yle. Finnlands Plan sei es deshalb, "die Wahl im Mai abzuwarten und das türkische Spiel nicht mitzuspielen", sagt der Chef von Finnlands außenpolitischem Institut, Mika Aaltola.