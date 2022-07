First Lady Olena Selenska: Sie repräsentiert den Mut der Ukrainerinnen

Präsidentengattin Olena Selenska trat am Mittwoch vor dem US-Kongress auf. Obwohl die 44-Jährige ungern im Rampenlicht steht.

Auftritte vor vielen Menschen bedeuten für Olena Selenska Stress, das hat die Frau des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj selbst einmal gesagt. Eigentlich bleibe sie lieber im Hintergrund. Umso bemerkenswerter ist es, dass die 44-Jährige am Mittwoch vor den Mitgliedern des US-Kongresses sprach. Angesichts von Krieg und Zerstörung in ihrem Land ist Zurückhaltung auch für sie keine Option mehr.

Bereits zu Beginn des Krieges in der Ukraine hat sich die First Lady zur Lage in ihrem Land geäußert. In ...