Fischfang spaltet Frankreich und Großbritannien

Statt Sanktionen gegen britische Boote zu verhängen, will Paris nun mit London reden. Doch ist der Fischereistreit damit beigelegt?

Eigentlich wollte Frankreich am Dienstag Sanktionen gegen britische Boote verhängen. Doch kurz vor Ablauf der von Paris gesetzten Frist, erklärte Emmanuel Macron am späten Montagabend, dass seine Regierung vorerst einlenkt. "Während wir verhandeln, verhängen wir keine Sanktionen", sagte der französische Präsident am Rande des Weltklimagipfels in Glasgow. Frankreich und Großbritannien wollen den Streit um die britischen Fischereilizenzen nun im Gespräch beilegen. Am Donnerstag soll der britische Brexit-Minister David Frost in Paris eintreffen, um eine Einigung zu erzielen, teilte Frankreichs Europaminister ...