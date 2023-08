"Flachliegen" und "verrotten lassen" - Chinas Jugend begehrt auf

Hohe Arbeitslosigkeit, sozialer Druck: Junge Chinesen blicken pessimistisch in die Zukunft. Auch weil die Regierung ihre Ängste ignoriert. Doch nun wächst der Widerstand.

Auf der Suche: eine junge Chinesin auf einer Jobmesse an der Universität in Zhengzhou.

Shiqi Jian sieht sich zum ersten Mal in ihrem Leben gezwungen, ihr Heimatland zu verlassen. "Ich bin sehr pessimistisch, was meine Zukunft in China angeht. Ich glaube nicht, dass ich hier glücklich leben kann", sagt die 25-Jährige, die ihren echten ...