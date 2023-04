Fliegeralarm und Explosionen in der ganzen Ukraine

In der ganzen Ukraine herrscht Fliegeralarm. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Interfax Ukraine. Zudem seien Explosionen in weit voneinander entfernten Regionen wie Dnipro, Krementschuk und Poltava in der Zentralukraine sowie in Mikolajiw im Süden verzeichnet worden. Im Internet gebe es zudem Berichte über Explosionen in und um Kiew und über nicht identifizierte Flugobjekte, die sich Richtung Westen bewegten.

BILD: SN/APA/AFP/ANATOLII STEPANOV Die Ukraine war erneut von Fliegeralarm und Explosionen betroffen