Fluchtrouten bereiten wieder Kopfzerbrechen

Am Westbalkan suchen Migranten neue Wege Richtung EU. Ein Blick auf die nüchternen Zahlen zeigt: Grund zur Panik ist das nicht.

Österreichs Regierung will eine Situation wie 2015 verhindern, "als über eine Million Flüchtlinge unbegrenzt nach Mitteleuropa strömten". Tatsächlich sind wir von einer solchen Situation derzeit weit entfernt, wie aktuelle Zahlen von der Balkanroute zeigen.

Selbst im Jahr 2015 sind keine Million Flüchtlinge und Migranten in Griechenland angekommen, sondern 857.363, wie aus Daten der Internationalen Organisation für Migration (IOM) hervorgeht. 2016 kamen noch 176.906 Menschen in Griechenland an, vergangenes Jahr 35.052. Ein Wert, der unter jenem von 2014 (damals waren es 43.500) liegt. Die Zahl der Ankünfte ist mittlerweile also niedriger als vor Beginn der Flüchtlingskrise von 2015.