Flüchtlinge an türkisch-griechischer Grenze verlassen Gebiet

Tausende Flüchtlinge, die in der Hoffnung auf einen Zugang zur Europäischen Union seit Wochen an der türkisch-griechischen Grenze ausharrten, haben nach offiziellen Angaben aus Athen das Grenzgebiet verlassen. "Die Notunterkünfte wurden offenbar geräumt", sagte Regierungschef Kyriakos Mitsotakis am Freitag.

SN/APA (AFP)/OZAN KOSE Mehrere Brände brachen im Flüchtlingslager Pazarkule aus