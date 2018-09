Die vom Hilfsschiff "Aquarius" geretteten Flüchtlinge dürfen in Malta an Land gehen. Die Regierung in Valletta teilte am Dienstag mit, ein maltesisches Schiff werde die 58 Migranten aufnehmen und an Land bringen, sie würden dann "unverzüglich" auf andere Länder verteilt.

SN/APA (AFP)/PAU BARRENA Hoffnung für die Flüchtlinge, endlich wieder Land betreten zu können