Flüchtlinge auf "Ocean Viking" dürfen auf Sizilien landen

Das Rettungsschiff "Ocean Viking" hat von den italienischen Behörden die Genehmigung erhalten, auf Sizilien zu landen. Die 180 Migranten an Bord des Schiffes werden am Montag im sizilianischen Hafen Porto Empedocle eintreffen, teilte die Hilfsorganisation SOS Mediterranee, die das Schiff betreibt, am Sonntag per Twitter mit.

