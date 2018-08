Flüchtlinge nicht willkommen

In Lateinamerika wächst der Widerstand gegen Migranten aus Venezuela. In Brasilien kam es zu gewaltsamen Übergriffen. Ecuador und Peru schließen ihre Grenzen.

Die Bilder gleichen einer Jagd. Dutzende Brasilianer in der Grenzstadt Pacaraima haben am Wochenende mit Schüssen, Stöcken, Steinen und viel Wut venezolanische Migranten vertrieben und ihre Notunterkünfte in der Stadt angezündet. Videos zeigen, wie erzürnte Menschen Zelte in Brand setzen und "Haut ab nach Venezuela!" rufen. Mindestens 1200 Migranten flohen zurück in ihre Heimat.