Flüchtlinge - Wien kritisiert Bund für "menschliche Schande"

Wien übt scharfe Kritik an der Linie der türkis-grünen Bundesregierung, trotz der katastrophalen Zustände in griechischen Flüchtlingslagern weiterhin die Aufnahme von dort untergebrachten Menschen zu verweigern. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) sprach am Mittwoch von einem "politischen Versäumnis" und einer "menschlichen Schande". Die Stadt selbst stellt gut 300.000 Euro für Hilfe vor Ort zur Verfügung.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Bürgermeister Ludwig und Vizebürgermeister Wiederkehr übergeben Spende