Flüchtlingsabkommen mit Italien: Seehofer optimistisch

Deutschlands Innenminister Horst Seehofer gibt sich zuversichtlich, dass Italien das bis auf Details bereits ausverhandelte Flüchtlingsabkommen unterzeichnen wird. "Ich bleibe dabei: Das werden wir schaffen", sagte der CSU-Politiker am Samstag auf dem Wahlparteitag seiner Partei in München. Italiens Innenminister Matteo Salvini hatte am Freitag die von Seehofer verkündete Einigung dementiert.

SN/APA (AFP)/CHRISTOF STACHE Seehofer: "Ich bleibe dabei: Das werden wir schaffen."