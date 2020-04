Flüchtlingscamp in Kenia wegen Coronavirus abgeriegelt

Aus Angst vor einem Ausbruch des Coronavirus hat die kenianische Regierung die Abriegelung des größten Flüchtlingslagers der Welt, des Camps Dadaab im Osten des Landes, beauftragt. Die in Dadaab tätige Hilfsorganisation CARE zeigte sich besorgt. Die Situation sei "alarmierend". Für über 270.000 Menschen würden nur 110 Krankenbetten zur Verfügung stehen, so CARE am Mittwoch in einer Aussendung.

SN/APA (AFP)/YASUYOSHI CHIBA Im Flüchtlingscamp Dadaab wohnen rund 270.000 Menschen